Nuova offerta di portabilità Vodafone: 50GB a 7 Euro al mese

Nuova offerta di portabilità proposta da Vodafone agli ex clienti che hanno effettuato la portabilità ad altri lidi. L'operatore telefonico rosso ha dato il via alla campagna informativa tramite il classico SMS winback in cui propone la Special Unlimited 7 a 7 Euro al mese.

La promozione include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 gigabyte di traffico in 4G fino a 600Mbps in download al prezzo di 7 Euro al mese.

Di seguito l'SMS inviato: "proprio così! Ecco la sorpresa che abbiamo pensato per te: a soli 7 euro al mese ti diamo 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti! Vieni nei negozi Vodafone entro il 06/11 per attivare gratis: ti aspettiamo! Dettagli e costi su voda.it/wb9”.

Ovviamente, trattandosi di una promozione winback può essere attivata solo in caso di ricezione del messaggio, entro e non oltre il 6 novembre salvo proroghe. E' anche disponibile in versione operator attack, in cui il costo di attivazione è azzerato.

Come fatto in precedenza, Vodafone potrebbe anche scegliere di riproporla in varie salse anche per i propri clienti. E' chiaro però che allo stato attuale la priorità massima dell'operatore inglese è recuperare gli utenti che sono passati ad altri operatori a seguito delle rimodulazioni.