Nuova offerta Unieuro: fino a 600 Euro di sconto alla cassa su tutto

Unieuro si aggiunge alla lunga schiera di catene d'elettronica ed informatiche che lanciano una promozione in vista di Capodanno. Dalla giornata di oggi è infatti disponibile l'offerta "Sconto Forte Subito", che permette di ottenere fino a 600 Euro di sconto immediato alla cassa.

Come accaduto in precedenza, le fasce di prezzo sono tre:

Sconto di 120 Euro con una spesa di almeno 600 Euro;

Sconto di 300 Euro con una spesa minima di 1.000 Euro;

Sconto di 600 Euro con una spesa di 2.000 Euro.

L'offerta è disponibile solo per gli iscritti ad Unieuro Club, il programma di fedeltà completamente gratuito di Unieuro che dà diritto ad una serie di vantaggi, come l'accesso a queste promozioni.

Dettagli, esclusioni e punti vendita aderenti sono disponibili sullo Store Locator. L'offerta è valida su tutti i prodotti disponibili in negozi, salvo diversamente indicato dal materiale promozionale. La promozione non è valida per gli acquisti effettuati su Unieuro.it e listanozze Unieuro. Sono esclusi anche gli ordini effettuati sul sito e ritirati e pagati presso il punto vendita.

Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta per acquistare qualche prodotto di valore a prezzo ridotto. Fateci sapere se avete intenzione di approfittarne per farvi qualche regalo di fine anno o meno. Occorre sottolineare che non è la prima volta che Unieuro propone queste promozioni, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima.