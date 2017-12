Nuova offerta winback di Wind: 15 giga e minuti illimitati a 9 Euro

Wind continua ad attaccare la concorrenza a suo modo, attraverso alcune nuove interessanti winback. Quella lanciata oggi è attivabile fino al prossimo 22 Dicembre, ed è battezzata

Si tratta di una promozione rivolta a tutti coloro che desiderano effettuare la portabilità da TIM e tutti gli operatori virtuali, ad esclusione di PosteMobile.

Agli interessati, Wind offre al costo di 9 Euro ogni quattro settimane, minuti illimitati (e reali) verso tutti i numeri fissi e mobile, e 15 gigabyte di traffico in 4G (dove disponibile) in Italia ed Europa

Il costo di attivazione è di 14 Euro al posto di 24 Euro. Attenzione però: è presente una clausola che obbligherà coloro che effettuano la portabilità a restare in Wind per almeno ventiquattro mesi. In caso di recesso è previsto il pagamento dei 10 Euro supplementari.

L'offerta può essere attivata attraverso questo indirizzo. Basterà inserire il proprio numero di telefono, scaricare e stampare il coupon da mostrare nei centri Wind che aderiscono alla promozione.

Nelle note si legge che "superati i minuti inclusi, verrà applicata rispettivamente una tariffa senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo di 29 cent/min. Superati i GIGA disponibili, la navigazione verrà bloccata". L'offerta inoltre non è compatibile con Telefono Incluso e tutte le opzioni che includono un bonus nazionale di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Veon e delle Optional + minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5Giga, Internet 10Giga, Internet 20GB,Internet 30Giga, Giga International, Porta i tuoi amici, Smartphone Box ed Internet Box.