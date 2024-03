Nuova offerta Wow di oggi di Amazon: stream deck Elgato con 15 tasti macro per Mac e PC

Altra offerta wow scattata alle ore 16 di oggi su Amazon, nell'ambito delle offerte di Primavera a cui stiamo dedicando ampio spazio da questa mattina. Il prodotto di cui stiamo parlando in questa notizia è dedicato agli streamer.

OFFERTA WOW su Stream deck Elgato

Si tratta della Elgato Stream Deck MK.2, che fino alle 23:59 di oggi (salvo esaurimento scorte che può essere monitorato dalla barra laterale) può essere acquistato ad un prezzo molto interessante, con consegna garantita già nella giornata di domani.

Siamo di fronte ad un controller da studio a pieno titolo, con 15 tasti macro programmabili che permettono di attivare varie azioni nelle app ed in software per lo streaming in diretta come OBS, Twitch e YouTube, il tutto in dimensioni ridotte. A renderlo un prodotto ancora più interessante ci pensa il fatto che funziona anche con Mac e PC. Per ogni comando viene offerto anche un feedback visivo grazie ai LED, mentre nella scheda tecnica vengono citate anche varie operazioni one touch sia singole o multiple, come l'invio di post sui social, la regolazione dell'audio, la possibilità di disattivare il microfono, l'accensione delle luci ed altro.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero.