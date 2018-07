Nuova ondata di sconti su eBay: fino al 60 per cento su iPhone X, GoPro e Galaxy S9

Nuova ondata di sconti su eBay. La piattaforma di aste più famosa al mondo, ha annunciato la nuova promozione battezzata "Tech Lifestyle fino al 60 per cento", attraverso cui si prepone l'obiettivo di offrire agli utenti dei prezzi vantaggiosi su molti prodotti d'elettronica.

Le promozioni, davvero molto convenienti ed abbracciano varie categorie d'elettronica. Attenzione, però: per molte sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, motivo per cui vi invitiamo a fare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

La GoPro Hero5 BLACK, ad esempio, può essere acquistata a 319,99 euro, dieci Euro in meno rispetto al prezzo originale.

A livello di smartphone, l'offerta è davvero molto interessante: il Galaxy Note 8 da 64 gigabyte midnight black è disponibile a 499,99 Euro, iPhone X da 64 gigabyte ad 899 Euro contro i 1.189 Euro di listino, mentre coloro che necessitano del taglio di memoria più elevato (ovvero da 256 gigabyte) potranno portarlo a casa a 1.039,90 Euro. Spazio anche per gli altri modelli di melafonino: iPhone 7 da 32 gigabyte è disponibile a 479 Euro ed iPhone 8 Plus da 64 gigabyte a 699 Euro. Sempre fronte Apple, è anche previsto uno sconto (seppur minimo) su AirPods, che vengono offerte a 139,90 Euro.

Huawei Mate 10 da 64 gigabyte, invece, è in offerta a 229 Euro, con il modello P20 Lite a 274,90 Euro, il P20 a 449,99 Euro e P20 Pro da 128 gigabyte a 629,99 Euro.

Nel volantino rientra anche il Galaxy S9 da 64 gigabyte, a 499 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

