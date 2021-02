Nuova operazione anti-pirateria: chiusi 329 canali Telegram e denunciate 9 persone

Nuova controffensiva della Guardia di Finanza contro la pirateria informatica. La GDF di Bari hanno infatti portato avanti una nuova operazione ai danni di canali Telegram, che sono stati chiusi e denunciato 9 persone responsabili.

L'operazione è stata denominata "Che Guaio!" ed è stata condotta a seguito di alcune denunce presentate dalla Federazione Italiana Editori Giornali. La Procura di Bari, a seguito della segnalazione, ha proceduto all'identificazione di 329 canali e gruppi presenti su Telegram sui quali venivano pubblicati in formato digitali giornali e materiale editoriale protetto dal diritto d'autore.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno chiuso 329 canali e gruppi utenti e denunciato 9 persone, indagate per i reati di "pirateria editoriale". Nel corso delle indagini si è anche risalito a 10 siti pirata da cui gli stessi hanno scaricato copie digitali di giornali, riviste ed ebook. Tali siti, in maniera preventiva, sono stati sequestrati ed oscurati.

"In tale contesto è emerso che i responsabili della gestione dei siti oggetto di sequestro non percepiscono dagli utenti alcun corrispettivo per l’accesso ai relativi contenuti, traendo, invece, profitto dalla pubblicità inserita nelle relative pagine sotto forma di banner e pop up" si legge nel bollettino della Guardia di Finanza, che evidenzia come tali canali hanno coinvolto una vastissima platea di utenti.