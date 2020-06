Nuova Panasonic Lumix G100, la mirrorless con audio OZO dedicata ai vlogger

Panasonic continua a investire con determinazione nel settore delle mirrorless compatte (oltre alle Pro della serie S1), e con la nuova Lumix G100 strizza l'occhio al mondo dei vlogger. Parliamo infatti di un modello con schermo ribaltabile di 180 gradi, perfetto per chi ama riprendersi per postare i proprio video su YouTube o i social network.

Guardando alla scheda tecnica, la nuova Lumix G100 è in grado di registrare filmati in 4K oppure in Full HD con audio OZO di Nokia, che sfrutta tre microfoni interni che registrano suoni vibranti e cristallini. Inoltre parliamo di una fotocamera stabilizzata a 5 assi, utile a ottenere immagini fluide e confortevoli per gli occhi.



Pesante appena 412 grammi, la Lumix G100 è estremamente compatta e permette di utilizzare diversi obiettivi; Panasonic l'ha ovviamente pensata per un uso soprattutto all'aperto e in mobilità, si può infatti abbinare l'impugnatura DMW-SHGR1, in dotazione nel kit Lumix G100VEG. Si collega tramite cavo USB e permette di arrestare/avviare le riprese, attivare l'otturatore e abilitare/disabilitare la modalità sospensione.



A bordo è presente anche il WiFi in combo con il Bluetooth, perfetti per connettersi all'App Lumix Sync disponibile su iOS e Android. Ma passiamo ai prezzi: la nuova Lumix G100 di Panasonic è proposta in versione Solo Corpo a 649 euro, in kit con il 12-32mm a 749 euro, in kit con 12-32mm più l'impugnatura a 799 euro, con dentro tutto ciò di cui un vlogger giramondo ha bisogno.