Una nuova passeggiata spaziale per il nostro Luca Parmitano

Questo sabato è stata effettuata una nuova riparazione per il rilevatore di raggi cosmici a bordo della stazione spaziale internazionale. In questa nuova passeggiata spaziale, la quarta dal 15 Novembre, gli astronauti Luca Parmitano e Andrew Morgan hanno riparato l'Alpha Magnetic Spectrometer.

Lo scopo della missione era controllare la pompa di raffreddamento installata lo scorso mese, questa ha bisogno di una revisione per verificare eventuare perdite. Luca Parmitano ha scoperto velocemente un piccolo guasto. "La nostra missione è diventata leggermente più difficoltosa," ha osservato il Mission Control.

Se tutto va bene lo spettrometro dovrebbe tornare funzionante la prossima settimana. Lo strumento, costato 2 miliardi di dollari, ha lo scopo di cercare l'elusiva materia oscura.

La NASA ha descritto questa missione di riparazione come la passeggiata spaziale più difficile dagli interventi sull'Hubble Space Telescope, decenni fa. A differenza di Hubble, lo spettrometro non è stato pensato per essere riparato dagli astronauti in orbita, la NASA ha dovuto sviluppare un piano di intervento totalmente nuovo.

La serie di riparazioni dovrebbe permettere allo spettrometro di sopravvivere fino al termine della vita della Stazione Spaziale Internazionale, o almeno per altri 5-10 anni. Era stato progettato per lavorare per 3 anni e quindi ha ampiamente superato le aspettative. La ISS, a seguito dei recenti interventi, dovrebbe rimanere in funzione fino al 2030