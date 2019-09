La nuova piaga di Cuba: le lumache giganti africane

Attualmente Cuba sta vivendo una vera e propria piaga di natura tanto sanitaria quanto ambientale: un’invasione di lumache giganti africane in grado di trasmettere malattie a dir poco pericolose.

Si tratta della specia Achatina fulica, detta anche chiocciola africana gigante, inserita nella lista delle 100 specie invasive più dannose al mondo.

A quanto pare non si comprende bene come questo mollusco sia giunto all’Avana e nelle province limitrofe, fatto sta che la situazione sembra essere sfuggita di mano.

Le Achatina fulica hanno un corpo brunastro lungo fino a 20 cm con striature lucide e spiraliforme ed il suo apparato boccale è composto dalla radula, una sorta di grattugia in grado di raschiare profondamente.

Esse si nutrono di verdura, frutta e rifiuti, danneggiando così l’agricoltura ma, soprattutto, sono in grado di trasmettere due gravi patologie: la meningoencefalite, un’infezione cerebrale piuttosto pericolosa, e l’angiostrongiliasi, un grave disturbo intestinale provocato da nematodi trasportati e trasmessi proprio dalle lumache.

Lo Stato ha sguinzagliato la protezione civile e i sanitari ma, nonostante ciò, ci sono gravi difficoltà a contenere l’infestazione.

Introdurre dei predatori per arginare il problema è, al momento, impossibile in quanto non si conoscono ancora predatori naturali di queste chiocciole.

I civili, secondo le istruzioni delle autorità, possono soltanto raccoglierle con i guanti, inserirle dentro contenitori e distruggerle ma questo, evidentemente, non basta: l’invasione è troppo estesa.

Già nel 2012 Achatina fulica aveva fatto la sua comparsa in altri paesi del sud America come Ecuador, Colombia, Venezuela e Perù, stesso dicasi per la Florida.

In Asia orientale, poi, ci sono stati innumerevoli casi di persone infettate in quanto usano mangiare queste lumache anche crude.

Non ci resta che attendere sviluppi su questa situazione, al momento, senza una vera e propria risoluzione a breve termine.