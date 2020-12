Una nuova pianta tropicale, unica nel suo genere, è stata scoperta alle Hawaii

Nel 2010 è stato trovato un fiore unico nel suo genere alle Hawaii, il Cyanea heluensis. Nonostante la sua scoperta risalga a 10 anni fa, solo recentemente è stata descritta formalmente. Gli autori della grande scoperta sono stati il botanico Hank Oppenheimer e la biologa Jennifer Higashino, che cercano di far crescere il fiore da allora.

Dopo molti tentativi sono riusciti a far germogliare un solo seme da un frutto raccolto dalla pianta l'anno scorso. Secondo Oppenheimer, le foglie di C. heluensis erano diverse dalle altre del suo genere. La coppia di esperti, infatti, ha avvistato per la prima volta il vegetale da una certa distanza con un binocolo.

Da metà estate fino a ottobre questa pianta tropicale produce diversi fiori bianchi simili a delle dita, seguiti da piccoli frutti che da verdi successivamente maturano in bacche arancioni. Ovviamente - come descritto da Oppenheimer nel suo articolo pubblicato sulla rivista Phytokeys - la specie rischia l'estinzione (come tutte le piante carnivore del nostro pianeta).

"La conservazione dei nostri ecosistemi e delle specie che dipendono da essi è vitale anche per la sopravvivenza dell'umanità", sottolinea il botanico Steve Perlman del Programma di prevenzione dell'estinzione delle piante. "Così poche persone studiano e conoscono la flora e la fauna abbastanza bene da riconoscere quando una nuova specie di pianta, insetto o uccello si trova davanti a loro. L'era della scoperta non è finita!"