Nuova pillola per il tumore ai polmoni riduce il rischio di morte dopo l'operazione

Stando ai risultati di recenti esperimenti, una pillola sembra essere efficace nel dimezzare (più del 50%) la probabilità di morte nei pazienti dopo essersi sottoposti ad interventi di chirurgia per la rimozione del cancro ai polmoni.

Un risultato sorprendente, quello ottenuto dai ricercatori di AstraZeneca; la pillola - che va assunta una volta al giorno - si chiama Tagrisso ed è in grado di agire sulle cellule presenti nei polmoni, migliorando le chance di sopravvivenza dei pazienti. Lo studio è stato pubblicato su The New England Journal of Medicine, lo scorso Giugno.

Durante i test i ricercatori hanno esaminato 682 pazienti in totale, tra cui anche persone diagnosticate con cancro polmonare di cellule non-piccole (NSCLC, uno dei principali tumori polmonari). Tutti i pazienti, inoltre, possedevano una mutazione del gene ricettore della crescita epidermica. Le mutazioni di questo gene incrementano notevolmente il rischio che il cancro si ripresenti, in seguito all'intervento.

La pillola Tagrisso (nota anche come Osimertinib) agisce proprio su quest'ultimo fattore; bloccando gli effetti della mutazione del gene in questione, le probabilità di ricomparsa diminuiscono drasticamente. Circa il 25% di tutte le persone affette da cancro ai polmoni possiede questa mutazione.

"Trent'anni fa non c'era nulla che potevamo fare per queste persone," ha affermato il dott. Roy Herbst, coautore dello studio. "Ora abbiamo questo potente medicinale. Il cinquanta percento è una gran cosa in qualsiasi malattia, ma lo è specialmente per il tumore ai polmoni, una malattia tipicamente resistente ai farmaci."

I test sono stati eseguiti nell'arco di 5 anni, durante i quali è stato notato un buon incremento della sopravvivenza dei pazienti che assumevano Osimertinib. Sfortunatamente, non tutti i pazienti vengono esaminati per la mutazione del gene, e il dott. Herbst invita perciò ad una maggiore attenzione durante le diagnosi.

Ricordando di prenderci cura di questi incredibili organi, sapevate qual è la superficie che riescono a coprire i polmoni?