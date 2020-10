Nuova promo di Euronics: sconto immediato alla cassa fino a 240 Euro

A partire da oggi, giovedì 15 Ottobre, in alcuni punti vendita di Euronics è disponibile il nuovo volantino “+ Prendi - Spendi”, che garantisce fino a 240 Euro di sconto immediato alla cassa sulla base degli acquisti effettuati.

Come avvenuto anche in precedenza, la promozione si articola su tre fasce, che garantiscono sconti immediati alla cassa sulla base di altrettante fasce di spese:

30 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 399 Euro;

alla cassa con una spesa di almeno 399 Euro; 60 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 699 Euro;

alla cassa con una spesa di almeno 699 Euro; 120 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 999 Euro;

- 240 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 1499 Euro.

Sono compatibili con la promozione rutti i grandi elettrodomestici e televisori presenti nel volantino, che può essere consultato integralmente attraverso questo indirizzo.

Tra i prodotti promozionali troviamo TV LG OLED della gamma CX, ma anche i QLED 8K e 4K di Samsung, oltre ai televisori Sony e varie soundbar e cuffie. Non mancano elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi, ma nella lista sono ovviamente presenti anche prodotti d’elettronica di consumo come gli smartphone.

Tra i dispositivi disponibili in promozione infatti troviamo anche il Samsung Galaxy S20 FE, il Redmi Note 9 e 9 Pro di Xiaomi e lo Xiaomi Mi Band 5. Il volantino è attivo solo nei punti vendita del gruppo CDS Butali di Euronics.