Nuova promo Mediaworld: 10% di sconto sull'acquisto di due prodotti

In vista di San Valentino, Mediaworld propone una nuova promozione che fino al 14 Febbraio 2024 che permette di ottenere uno sconto molto interessante, acquistando due prodotti.

Si chiama “In Coppia Conviene” e, come si legge direttamente nelle condizioni, acquistando due prodotti, si otterrà il 10% di sconto sul meno caro. Ciò che bisogna fare è scegliere una coppia tra migliaia di prodotti, e lo sconto sarà applicato direttamente al carrello.

Ovviamente, non mancano le eccezioni. Sono infatti compatibili con la promozione tutti i prodotti ad eccezioni di:

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!