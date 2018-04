Nuova promozione cashback di LG: rimborsa fino a 500 euro sui TV

LG, attraverso il proprio sito web, ha annunciato il lancio di una nuova promozione cashback sull'acquisto di televisori, che sarà attiva fino al prossimo 6 Giugno 2016 ed è indirizzata a coloro che hanno intenzione di portare a casa un TV della Nuova Collezione 2018, su cui è previsto un rimborso fino a 500 Euro.

Il funzionamento è molto semplice: dopo aver acquistato uno dei prodotti inclusi nella lista che vi proponiamo in calce, basta registrarsi a questo indirizzo per ottenere il rimborso.

LG garantisce 100 Euro sui TV UHD 55UK7550PLA e 49UK7550PLA, 200 Euro sull'OLED OLED55C8PLA, i SUPER UHD 55SK8500PLA, 65SK8100PLA, 55SK8100PLA e l'UHD 65UK7550PLA. Il buono, invece, è di 300 Euro sulle TV OLED OLED65E8PLA, OLED55E8PLA, OLED65C8PLA ed i Super UHD 65SK9500PLA, 55SK9500PLA, 65SK8500PLA. Infine, è previsto un cashback di 500 Euro sulla TV Super UHD 75SK8100PLA.

I prodotti che rientrano nella promozione possono essere acquistati da Comet, Elettrosintesi, Euronics, Euronics City, Euronics Point, Expert, Expert Group, Freeshop, Grancasa, Mediaworld, Salvadori, Sinergy, Sme, Supermedia, Trony, Unieuro ed Unieuro City, oltre che sui siti web www.comet.it, www.euronics.it, www.expertonline.it, www.freeshop.it, www.goprice.it, www.mediaworld.it, www.supermedia.it, www.trony.it, www.unieuro.it.

La documentazione da inviare al produttore per ottenere il rimborso deve essere spedita tramite raccomandata entro sette giorni dall'adesione effettuata sul sito web, la quale a sua volta deve essere completata entro quindici giorni dall'acquisto (in questo caso fa fede lo scontrino). La raccomandata, deve essere inviata all'indirizzo “Iniziativa “È IL MOMENTO DI CAMBIARE IL TV. LG CASH BACK” c/o CP 17043 - 20171 Milano Precotto” e deve contenere il documento di adesione, la copia dello scontrino e del documento d'identità.

LG provvederà ad effettuare il bonifico sul conto corrente bancario associato entro novanta giorni dalla convalida della partecipazione.

Maggiori informazioni disponibili qui.