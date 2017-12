Nuova promozione per Spotify: un anno di Premium a 99 Euro!

Spotify ha annunciato il lancio di una nuova promozione, allo scopo di attrarre quanti più clienti possibili, anche in vista della stagione natalizia, che da sempre coincide con un aumento degli abbonamenti.

L'offerta è battezzata Yearly e, come suggerisce il nome, include un abbonamento Premium da dodici mesi.

La differenza (e quindi anche la convenienza) degli utenti è da ricercare nel fatto che gli utenti pagheranno, una tantum, 99 Euro, per poter accedere per un anno a tutti i vantaggi previsti dalla sottoscrizione a pagamento (il download di musica, lo streaming senza alcuna interruzione pubblicitaria, la possibilità di scegliere i brani, e gli skip illimitati). In questo modo, il risparmio è di circa 20 Euro, dal momento che gli utenti avranno, di fatto, dodici mesi di Premium al prezzo di dieci.

Dopo i dodici mesi, si tornerà al vecchio abbonamento ed al costo che sarà in vigore in quel determinato momento. L'offerta, raggiungibile attraverso questo indirizzo, sarà accessibile fino al 31 Dicembre 2017.

Il pagamento avviene una tantum attraverso una carta prepagata scontata o inserendo i dati delle coordinate bancarie nell'apposito modulo. Nelle condizioni si legge inoltre che l'offerta non è valida per coloro che hanno attualmente sottoscritto il piano Spotify Family, così come sono esclusi coloro che sono attualmente abbonati a Spotify attraverso terzi (come le compagnie telefoniche).