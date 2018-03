Nuova promozione Trony: Prezzi Leggeri dal 23 al 29 Marzo

ha annunciato, attraverso il proprio sito web, il lancio di una nuova promozione solo online che sarà disponibile fino al prossimo 29 Marzo e riguarderà molti prodotti d'elettronica ed informatica, inclusi televisori e smartphone. Per gli ordini superiori ai 399 Euro, la catena di distribuzione offre anche il tasso zero su 20 rate.

A livello di televisori, ciò che ci risalta immediatamente agli occhi è l'offerta sul Samsung UE65MU6400UXZT da 65 pollici Full HD con risoluzione UHD 4K, che è disponibile a 1.299 Euro, il 23,5 per cento in meno ai 1.699 Euro di listino. A livello Samsung segnaliamo anche la promozione sull'UE55MU6400, modello simile a quello di cui sopra ma con una diagonale da 55 pollici, che può essere acquistato a 649 Euro , 200 Euro in meno rispetto agli 849 Euro di listino. Sempre dal fronte Samsung, troviamo in offerta anche l'UE49MU7000TXZT da 49 pollici, anch'esso UHD 4K, a 729 Euro contro i 949 Euro di listino.

Molto interessante anche la promozione sull'U55X9006 di TLC da 55 pollici 4K, che troviamo in offerta a 949 Euro contro i 1.199 euro di listino. Nell'offerta rientra anche LG, con il 55UJ630V da 55 pollici, 4K, a 569 Euro.

Fronte smartphone, l'offerta è meno ricca, ma troviamo comunque il Galaxy A8 di Samsung a 439 Euro, 90 in meno rispetto ai 529 Euro di mercato, il Galaxy S8 a 599 euro, il 27,7 per cento in meno rispetto agli 829 Euro precedenti, ed Honor 9 a 329 Euro.

La promozione è valida solo online.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportatano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.