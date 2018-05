Nuova promozione da Unieuro: 20 per cento di sconto su tutti gli smartphone

A pochi giorni dagli sconti di primavera, Unieuro torna alla carica con una serie di sconti su smartphone e cellulari, su cui viene applicata una riduzione fino al 20 per cento. Andiamo però a vedere il nuovo volantino.

Si parte con il Galaxy S7 di Samsung da 32 gigabyte, brandizzato TIM, a 319 Euro, per un risparmio netto di 79,98 Euro.

Nella promozione rientra anche tutta la nuova gamma di Huawei P20, con il P20 Lite da 64 gigabyte a 295,92 Euro, il P20 Pro da 128 gigabyte dual SIM a 719,92 Euro rispetto agli 899 Euro di listino, ed il P20 "classico" a 543,92 Euro, contro i 679 Euro imposti dal produttore. In quest'ultimo caso il risparmio netto è di 135,98 Euro, pari esattamente al 20 per cento.

Tra gli altri smartphone che rientrano nella promozione troviamo Honor 9 Lite dual sim da 32 gigabyte a 183,92 Euro, Honor 7X da 64 gigabyte a 228,50 Euro ed il P10 da 64 gigabyte, brandizzato TIM, a 279,20 Euro.

Citiamo anche lo sconto del 13 per cento su Asus ZenFone 4 Max, che può essere portato a casa a 199 Euro, ma anche il Nokia 6 da 32 gigabyte dual-sim a 183,92 Euro. L'LG G6 da 32 gigabyte, invece, può essere acquistato a 399 Euro.

Segnaliamo anche l'interessante promozione sul Galaxy S9 Plus di Samsung, che può essere acquistato ad 879,20 Euro, 220 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, mentre Apple porta in offerta iPhone X da 256 gigabyte a 1.296,50 Euro ed iPhone 8 a 797,50 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

