La nuova ricarica veloce Oppo SuperVooc 65W carica il 100% dello smartphone in 25 minuti

Ad una settimana dall'annuncio ufficiale, il produttore cinese Oppo ha svelato il nuovo sistema di ricarica rapida da 65W che con ogni probabilità debutterà nel nuovo Reno Ace e garantisce prestazioni ben al di sopra della concorrenza. Come mostrato nel video pubblicato sul social cinese, gli smartphone vengono caricati completamente in 30 minuti.

Il filmato era stato diffuso sul social network cinese Weibo, e poi ripreso sull'account di Ice Universe. Sono necessari dieci minuti per caricare Oppo Reno Ace dallo 0 al 50%, mentre con un caricabatterie VOOC 3.0 da 20W per raggiungere lo stesso livello di carica è necessaria mezz'ora.

Quest'ultimo dato rende bene l'idea della potenza di questo nuovo sistema, che potrebbe segnare un passo in avanti significativo nel settore. Il caricabatterie SuperVOOC da 50W di Oppo consentirà quindi di caricare Reno Ace in 25 minuti partendo da un'autonomia dello 0%.

Il colosso cinese con Oppo Find X dello scorso anno aveva mostrato un nuovo sistema di ricarica veloce da 50W che consentiva di caricare dallo 0 al 50% il dispositivo in meno di quindici minuti, ma con la nuova versione del sistema ha segnato un ulteriore passo in avanti riducendo il tempo, soprattutto per coloro che necessitano di avere sempre lo smartphone carico.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla data di lancio di Oppo Reno Ace.