Nuova ricerca per eliminare la zanzara tigre: quasi scomparse da due isole della Cina

Una delle zanzare più invasive del globo è la zanzara tigre (Aedes albopictus), portatrice di pericolosi virus come zika, dengue e chikungunya, una malattia caratterizzata da febbre e forti dolori.

L'Aedes albopictus colpisce milioni di persone in tutto il mondo ed è anche molto difficile da controllare. Negli ultimi 40anni si è infatti diffusa dall'Asia, il suo luogo d'origine, a tutti gli altri continenti sulla Terra (esclusa l'Antartide).

Rispetto alle sue piccole dimensioni, l'impatto che la zanzara ha avuto sulla salute globale è stato sproporzionato. Ma un test sul campo sembra aver trovato un metodo efficace per controllare la diffusione di queste zanzare.

I metodi attuali per il controllo sono due, però non sembrano aver dato i risultati sperati. Nel primo caso, gli scienziati sterilizzano delle zanzare in laboratorio con delle radiazioni, per poi lasciarle libere in modo che si riproducano con le femmine (che si accoppiano solo una volta), senza creare la prole. Il problema è che questi maschi sono meno competitivi sessualmente e hanno anche più probabilità di morire.

L'altro metodo è infettando le zanzare con un ceppo batterico del genere Wolbachia, che impedisce alle uova di zanzare di schiudersi. Questa tecnica funziona solo se ad essere infetto è il maschio e, se anche la femmina viene infettata, la prole nascerà sana. Determinare il sesso di una zanzara in laboratorio è un operazione molto delicata, e anche il rilascio accidentale di una femmina infetta, che avviene circa lo 0.3% delle volte, può minare l'intera missione.

La nuova tecnica utilizza entrambi i metodi, i ricercatori infettano le zanzare con il batterio Wolbachia e sottopongono poi gli insetti a bassi livelli di radiazioni, sterilizzando efficacemente sia femmine che maschi.

I ricercatori hanno utilizzato questo nuovo metodo su 200 milioni di zanzare, che sono state poi rilasciate in una città con il più alto tasso di trasmissione di dengue in Cina. Dopo due anni, si è registrato un calo del 97% di punture di zanzare. Le popolazioni di zanzare tigre si sono ridotte fino al 94% su due isole fluviali in Cina e in alcuni casi, non è stato trovato un singolo uovo vitale per un massimo di 13 settimane.