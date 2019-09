Nuova ricerca nel lago di Loch Ness: nessun mostro trovato ma tante anguille e diversità

La scienza negli anni è riuscita a sfatare miti, leggende ed "eventi paranormali". Tuttavia, alcune di queste storie rimangono ben salde nell'immaginario collettivo e nelle credenze popolari. Come nel caso del mostro di Loch Ness: mai trovato da scansioni e ricerche, ma considerato esistente da molti.

Una ricerca recente prova (ancora una volta) a scrutare dentro al lago. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori.

Nelle acque - ovviamente - non c'era alcuna traccia di animali giganti come i dinosauri. Era però presente molto DNA di anguilla, afferma il ​​professor Neil Gemmell, un genetista dell'Università di Otago in Nuova Zelanda. "Le anguille sono molto abbondanti a Loch Ness, abbiamo trovato DNA di questi pesci in quasi tutte le località campionate - ce ne sono molte."

In particolare, il DNA proviene da anguille europee (Anguilla anguilla). Ogni volta che una creatura si muove attraverso il suo ambiente, lascia dietro di sé piccoli frammenti di pelle, squame, piume, pelliccia, feci e urina.

Queste tracce possono essere raccolte, sequenziate e utilizzate per identificare la creatura, confrontando la sequenza ottenuta con grandi database di sequenze genetiche che contengono "la carta d'identità" di centinaia di migliaia di diversi organismi.

La misura di questi pesci è di circa 1.5 metri, lontana dalle dimensioni colossali di un "mostro marino". I dati non rivelano la dimensione delle anguille, ma precedentemente i membri del team ipotizzarono la presenza di "possibili" anguille giganti. "La nostra indagine non ha prove definitive del mostro. Abbiamo comunque un'altra teoria da testare, quella dell'anguilla gigante."

Nell'acqua del lago, gli scienziati hanno trovato molta diversità microbica precedentemente sconosciuta, incluso un microbo che vive in acqua salata. Una scoperta, per certi versi, molto più affascinante di quella del mostro di Loch Ness.