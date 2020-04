Una nuova ricerca mostra che i denti possono raccontare la nostra storia

I nostri denti possono dirci di più di quello che pensiamo. Un nuovo studio, infatti, ha dimostrato che la nostra dentatura può fungere come un "archivio" dei momenti più importanti della nostra evoluzione.

La ricerca ha esaminato specificamente il tessuto dentale calcificato che copre la radice del dente, noto come cemento. Dato che questo tessuto cresce ogni anno circa, è possibile risalire alla vita di una persona osservando i diversi strati, proprio come un anello di un albero. I ricercatori hanno analizzato 47 denti di 15 persone con una storia di vita e medica nota.

"Proprio come gli anelli degli alberi, possiamo osservare gli 'anelli dei denti': strati di tessuto in continua crescita sulla superficie della radice dentale", ha spiegato in una dichiarazione Paola Cerrito, dottoranda presso il New York University's Department of Anthropology and College of Dentistry. "Questi anelli sono un fedele archivio delle esperienze fisiologiche di un individuo e dei fattori di stress: da gravidanze, malattie, incarcerazioni e menopausa che lasciano tutti un segno permanente distintivo."

Con i partecipanti maschi, tutti presentavano cambiamenti inaspettati al loro cemento che appariva intorno ai 20 anni, il team sospetta che ciò sia collegato ai cambiamenti dei livelli di testosterone che si verifica intorno a questa età. Gli autori dello studio scrivono che inoltre "sono rilevabili anche altri eventi stressanti come malattie sistemiche". Tuttavia, sebbene l'analisi del cemento possa identificare un'esperienza traumatica, non è sempre possibile identificare la natura specifica di quell'evento.

Insomma, servono ulteriori studi ed esperimenti adeguati.