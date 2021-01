Una nuova ricerca spiega il successo di alcuni movimenti sociali

Chi ha detto che protestare non serve a nulla? Uno studio ha analizzato i movimenti sociali che lottano contro problemi come il razzismo o il cambiamento climatico - che ultimamente stanno vedendo sempre più sostenitori - per cercare di capire cosa spinge le persone a sostenerli.

Le campagne più efficaci iniziano in piccolo e trasformano le connessioni locali in reti più grandi attraverso l'organizzazione e l'influenza sociale. "I movimenti sociali avanzano quando le persone agiscono collettivamente sollevandosi in solidarietà con uno scopo condiviso per affrontare l'ingiustizia e la disuguaglianza", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo, pubblicato sul Journal of Consumer Psychology.

Spesso, infatti, ci rendiamo conto di questi movimenti solo quando il loro lavoro si avvicina al completamento, quando le voci che chiedono a gran voce una giustizia sociale raggiungono il loro apice e il movimento si è ormai diffuso a macchia d'olio. Negli anni passati, storici, sociologi, antropologi e politologi si sono tutti concentrati su ciò che rende i movimenti sociali di successo; mentre questa nuova analisi ha studiato il comportamento dei consumatori per capire perché alcuni movimenti decollano e perché altri, invece, spariscono.

L'analisi degli esperti ha scoperto che i movimenti di successo sono in grado di connettere le persone con la causa, assemblando una rete per espandere la loro portata. Osservando il comportamento dei consumatori, gli autori hanno anche notato come i movimenti debbano trovare il giusto equilibrio con il loro messaggio emotivo, poiché questo aiuta chi si limita semplicemente ad osservare a salire a bordo.

Ad alcuni basta la rabbia per l'ingiustizia, mentre altri hanno bisogno di ascoltare messaggi di speranza e progresso per superare la paura esistenziale che potrebbero provare di fronte a un problema "troppo grande", come quello del cambiamento climatico. Ovviamente il cambiamento non arriva dall'oggi al domani, e questo potrebbe demotivare i sostenitori.

"È facile sentirsi demotivati ​​dalla mancanza di progressi o dalla lentezza dei progressi", ha dichiarato l'autrice della ricerca Gia Nardini dell'Università di Denver. "Penso che sia importante riconoscere la durata del processo o anche quanto arduo possa essere". I movimenti di successo, quindi, non sono quelli che promettono il cambiamento istantaneo, ma quelli che motivano le persone, facendo pressioni sulle sfere sociali della società piuttosto che attaccare il governo.