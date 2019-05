Nuova rimodulazione per i clienti 3 Italia, diversi piani tariffari costeranno 3€ in più

Secondo giro di giostra per Tre Italia, l'operatore mobile predispone una nuova rimodulazione per i suoi clienti. Diverse offerte costeranno 3€ in più al mese. Tutti i dettagli.

L'offerta oggetto del rincaro è la PLAY 30 Unlimited, che passa dunque da 6,99€ a 9,99€. In compenso è possibile richiedere 50GB di traffico internet in omaggio.

Ovviamente, anche in questo caso i clienti interessati dal cambio di prezzo saranno avvertiti per tempo via SMS dall'operatore, e hanno pieno diritto di rescindere il contratto anticipatamente senza alcuna forma di penale.

È un diritto previsto dall'Art 70.4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Non sempre questo diritto viene osservato completamente da tutte le aziende, ad ogni modo. Recentemente Sky è stata sanzionata con una multa da 1 milione di euro proprio per questo motivo.

Così recita l'avviso mandato da Tre Italia ai suoi clienti:

"Modifica contratto: dal rinnovo dopo il 16/6, la tua offerta passa a 9,99 euro al mese. Se lo desideri, potrai arricchire senza costi aggiuntivi la tua offerta. Invia un SMS al 40100 entro il 31/7 con scritto OKGIGA per aggiungere gratis 50 GB/mese. Recesso senza costi da web, Racc .A/R, PEC, 133, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Dettagli su Tre.it/info"

Recentemente Tre ha anche modificato il costo mensile dei piani Unlimited Internet, in quel caso l'aumento era di 2€.