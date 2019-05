Nuova rimodulazione TIM: dal 13 Giugno aumento di 1,99 Euro per alcune offerte

Non si fermano le rimodulazioni da parte degli operatori telefonici, ed a qualche giorno da Vodafone, tocca a TIM. L'operatore telefonico blu ha annunciato che dal 13 Giugno alcuni clienti privati saranno costretti a pagare un sovrapprezzo su determinate offerte.

La campagna informativa sarebbe già iniziata oggi, 12 Maggio, con il classico SMS in cui si legge che l'offerta "sarà rinnovata a partire dalle ore 24 (entro max 4 ore). Per continuare ad utilizzare i contenuti della tua offerta verifica di avere credito sufficiente. Per informazioni vai sull’app MyTIM Mobile o chiama il 40916. Modifica contrattuale: per continuare a offrirti un servizio di qualità, dal 12/06 la tua offerta costerà 1,99 Euro in piu’ al mese e puoi arricchirla con 20GB al mese gratis per 1 anno per navigare con la migliore rete TIM di sempre, attivabili da subito su MyTIM mobile o chiamando il 409168. Entro il 11/06 puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali ne’ costi di disattivazione, e mantenere attiva l’eventuale rateizzazione del prodotto, compilando i moduli ‘cessazione linea’ e ‘diritto di recesso’ su tim.it o inviandoli via PEC a recesso_linee_mobo andando nei negozi TIM. Info su tim.it/i o chiama il 409168“.

Ancora una volta, quindi, TIM afferma che le ragioni per cui è stata effettuata questa rimodulazioni sono da ricercare nel miglioramento del servizio.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tariffando, ad essere interessate sarebbero solo alcune offerte, ma almeno al momento non sono state diffuse molte informazioni sul listino coinvolto.

A tal proposito vi invitiamo a segnalarci tramite i commenti se avete ricevuto il messaggio, specificando l'offerta interessata.