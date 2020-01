Nuova rimodulazione TIM: dal 27 Febbraio partono i rincari da 1,99 Euro

Nuova rimodulazione per TIM. L'operatore telefonico in queste ore ha infatti dato il via alla campagna d'informazione per gli utenti coinvolti nella modifica unilaterale del contratto, che dal 27 Febbraio porterà ad un aumento del costo mensile di 1,99 Euro.

Secondo quanto emerso, la novità riguarderà i piani base delle SIM a consumo, su cui non è attiva alcuna offerta o opzione. Ad essere impattati quindi saranno pochi utenti, dal momento che già da qualche anno la maggior parte dei clienti posseggono schede con promozioni ed opzioni attive.

TIM, però, negli SMS sottolinea che concederà a coloro che sono coinvolti delle vantaggiose offerte da attivare per evitare il pagamento di questo costo mensile.

La campagna informativa si articola su quattro fronti: dalla giornata di ieri è iniziato l'invio degli SMS, ma è possibile effettuare la verifica chiamando il numero gratuito 409168. Infine, nella sezione "per i consumatori - comunicazioni importanti" del sito web è stata inserita la comunicazione in "news e modifiche contrattuali".

Chiaramente, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche è possibile esercitare il diritto di recesso gratuito ai sensi dell'art. 70 comma 4 fino al giorno precedente all'entrata in vigore della rimodulazione.

Questa nuova modifica unilaterale arriva a pochi giorni dalla multa dell'AGCOM a TIM, Vodafone e Wind 3.