Nuova rimodulazione di Vodafone: dal 21 Ottobre rincaro di 1,99 Euro per alcuni utenti

Non si fermano le rimodulazioni degli operatori telefonici, dopo un'estate praticamente da dimenticare per gli utenti, che sono stati tartassati dai rincari.

A partire dal prossimo 21 Ottobre entrerà in vigore una nuova rimodulazione che interesserà coloro che hanno attivo il piano base Vodafone 25. La tariffa, che offre le chiamate a 25 centesimi di Euro al minuto verso i numeri nazionali ed SMS a 29 centesimi, costerà 1,99 Euro al mese indipendentemente dall'uso. Ciò vuol dire che si ritroveranno a pagare il sovrapprezzo anche coloro che non effettuano chiamate o inviano SMS.

Nella pagina Vodafone informa, l'operatore telefonico ha motivato la rimodulazione sottolineando che "per continuare a investire sulla rete e per offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi, a partire dal 21 ottobre 2019 il piano della SIM avrà un costo di 1,99 euro al mese se non hai un’offerta attiva e il piano base della tua SIM è Vodafone 25”.

E' possibile ovviare alla modifica unilaterale attivando un'offerta con minuti e gigabyte inclusi, altrimenti bisognerà sostenere il canone di 1,99 Euro al mese. Per coloro che decideranno di accettare la rimodulazione, Vodafone ha previsto 2 gigabyte al mese senza costi: l'attivazione può essere effettuata fino al 21 Novembre 2019 tramite il numero 42590.