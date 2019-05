Nuova rimodulazione Vodafone: aumenti fino ad 1,98 Euro dal 15 Luglio

Continuano le rimodulazioni da parte di Vodafone. A partire dal prossimo 15 Luglio 2019 il canone mensile di alcune offerte ricaricabili aumenteranno di 1,98 Euro al mese. L'operatore telefonico sta già inviando agli utenti il classico SMS in cui li informa della modifica unilaterale del contratto.

Nel messaggio si legge che "dal 15/7 la tua offerta costerà 1,98 euro in piu’ al mese. Potrai attivare 20GB al mese per 1 anno senza costi aggiuntivi chiamando il 42590 dal 15/7 per un mese. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al giorno prima della variazione contrattuale su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, via PEC,nei negozi Vodafone o al 42590,con causale “modifica condizioni contrattuali”. Info su voda.it/info”.

Sostanzialmente, quindi, per farsi perdonare Vodafone regala 20 gigabyte di internet in più al mese per un anno.

Coloro che hanno ricevuto l'SMS nei prossimi mesi non dovranno fare altro che chiamare il numero indicato per ottenere la promozione Extra 20 Giga.

Al momento non sono emerse informazioni sulle offerte coinvolte in queste rimodulazione, e sicuramente vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili informazioni a riguardo.

Come sempre, in base a quanto previsto dal Codice del Consumo, è possibile effettuare il recesso gratuito fino al giorno prima dell'entrata in vigore.

Una notizia non certo positiva, che si aggiunge alle rimodulazioni del 15 Aprile sulle ricariche in ritardo.