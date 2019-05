Nuova rimodulazione di Vodafone: Internet Abbonamento passa a 5 euro al mese

Non sembra fermarsi il mese nero delle rimodulazioni di Vodafone, che nelle ultime settimane ha applicato sovrapprezzi vari e modifiche unilaterali a varie offerte. Quest'oggi tramite il sito web Vodafone Informa, ne è stata annunciata un'altra.

A partire dalla prima fattura emessa dopo il 14 Luglio 2019, infatti cambieranno le condizioni economiche del piano Internet Abbonamento, che passerà dai precedenti 6 Euro al giorno (solo in caso di consumo dati) a 5 Euro al mese da pagare indipendentemente dall'utilizzo. Vodafone, come sempre in questi casi, ha precisato che la decisione è stata presa "per consentirci di continuare a investire sulla rete e offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi".

I clienti interessati riceveranno la comunicazione della modifica sulla fattura, e qualora dovessero decidere di non accettarla, potranno recedere gratuitamente senza penali nè costi di disattivazione fino all'ultimo giorno in cui saranno vigenti le attuali condizioni contrattuali, ovvero fino al 13 Luglio 2019. La richiesta di recesso potrà essere inviata via raccomandata, PEC o e chiamando il 190.

Vodafone ha anche specificato che regalerà l'opzione 5 Giga Free, che regala 5 gigabyte di navigazione ad internet. L'offerta potrà essere attivata fino al 15 Ottobre tramite l'apposita pagina. Al superamento della soglia è previsto il pagamento di 6 Euro al giorno per 1 Gigabyte.