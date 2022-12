Nuova scelta discutibile di Musk: via da Twitter la funzione di prevenzione dei suicidi

Anche in pieno periodo natalizio, Elon Musk continua a far discutere di sé. Il CEO infatti è finito al centro delle polemiche e segnalazioni secondo cui avrebbe rimosso la funzione di prevenzione dei suicidi da Twitter che si attivava quando gli utenti visualizzavano determinati contenuti.

Come riportato da Gizchina, nel momento in cui la notizia ha iniziato a fare il giro del web, il Trust and Safety Director Ella Irwin ha comunicato ai media che “abbiamo corretto e migliorato questi suggerimenti e stiamo rimuovendo solo temporaneamente questa funzione. Provvederemo a ripristinarla la prossima settimana”.

Nonostante questa rassicurazione, però, la vicenda continua a far discutere sui social e molti continuano a dirsi dubbiosi sulla possibilità che venga ripristinata. ThereIsHelp è stata lanciata tempo fa e mette in contatto gli utenti con gruppi di supporto per la salute mentale, HIV, vaccini, violenza di genere, disastri naturali ed altro tramite dei suggerimenti e risultati di ricerca.

Negli scorsi giorni Twitter ha aggiunto il contatore delle visualizzazioni ma solo per alcuni utenti. I giorni precedenti al Natale però sono stati molto difficili per il CEO: come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Elon Musk ha annunciato che abbandonerà il ruolo di CEO di Twitter, come deciso dagli utenti attraverso il sondaggio pubblico lanciato proprio sul social network.