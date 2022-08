Nuova scoperta sui cani vi commuoverà: piangono di gioia alla vista del padrone

I cani sono delle creature meravigliose e da sempre compagni più antichi degli esseri umani. Adesso è stata scoperta una cosa ancor più fantastica che vi farà rivalutare, ancor più in positivo, il vostro amico a quattro zampe: i cani piangono - letteralmente - lacrime di gioia quando vedono i loro proprietari dopo che sono stati via.

Secondo quanto pubblicato sulla rivista Current Biology, alla base di questo meccanismo c'è l'ossitocina, chiamata anche ormone dell'amore, lo stesso che induce gli esseri umani a provare legami emotivi tra loro e con gli animali.

Lo studio è iniziato quando Takefumi Kikusui, co autor del documento e ricercatore dell'Università di Azabu in Giappone, si è accorto che il suo barboncino aveva le lacrime agli occhi mentre allattava i cuccioli. Da quel momento Kikusui è rimasto sbalordito da quello che stava accadendo, e ha voluto approfondire questo meccanismo.

Il primo passo per verificarlo era quello di misurare il volume delle lacrime dei cani prima e dopo essersi riuniti ai loro proprietari, e prima e dopo essersi riuniti con una persona a caso che non conoscevano. Il volume delle lacrime delle creature è aumentato quando hanno visto i loro padroni, mentre i risultati non hanno prodotto lo stesso effetto con gente sconosciuta.

Successivamente, i ricercatori hanno aggiunto una soluzione di ossitocina agli occhi dei cani e hanno scoperto che il volume lacrimale era ancora più alto dopo che si sono riuniti ai loro proprietari. Ciò ha suggerito agli scienziati che l'ossitocina può essere associata al rilascio di lacrime, in modo simile agli esseri umani che versano lacrime emotive... che sembrano avere un potere nascosto!

"Non sapevamo che questi animali versano lacrime in situazioni gioiose, come dopo il ricongiungimento con i loro proprietari", afferma infine Kikusui, "ed eravamo tutti entusiasti [della scoperta]."