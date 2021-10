Nuova settimana, nuovi regali: 29 app, giochi e temi Android gratis su Play Store

Dopo lo scorso fine settimana di regali su Google Play Store, di cui alcuni sono ancora attivi, il negozio di app del colosso di Mountain View torna alla carica questa settimana con 29 app, giochi e temi Android temporaneamente gratis. Come nelle precedenti occasioni, dunque, vediamole di seguito.

Applicazioni

ProCam X ( HD Camera Pro )

Movie Trailers Pro

Temperature Converter Pro

80s Music Radio Pro

90s Music Radio Pro

Trueshot Swing Tempo

Pro Mp3 player - Qamp

Giochi

Zenge

BattleTime: Ultimate

BattleTime 2: Ultimate

Defense Warrior Premium: Castle Battle Offline

Dungeon & Pixel Hero VIP

Infinity Dungeon

[VIP]Missile Dude RPG : Offline tap tap hero

2021 NEW Math puzzles

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Peppa Pig: Party Time

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

Crazy Halloween Puzzle

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Superhero Armor Premium

Superhero Fruit 2 Premium

The House: Action-horror

WeaponWar

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Minka Light - Icon Pack

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers

Simple Quote Widget - Quote of the day widget

Non mancano poi le consuete offerte settimanali su app e videogiochi, come per esempio Distraint: Deluxe Edition, Door Kickers e Door Kickers Action Squad. Per l’elenco completo delle promozioni su Google Play Store vi reindirizziamo alla pagina dedicata da Android Police.

Sempre riguardo Android, attenti che nel Play Store il malware Joker è tornato su app a tema Squid Game.