Una nuova specie di lumaca-pesce trovata nell'antartide

È rosa, viscida, con gli occhi finti e, apparentemente, del tutto fraintesa. Si scopre che questo adorabile mostriciattolo è un tipo di lumaca che confonde gli scienziati a causa della sua dimora nelle gelide profondità degli oceani artico e antartico.

Questo secondo lo scienziato Andrew Stewart, che ha scoperto la curiosa nuova specie di pesce, mostrato in foto, durante le riprese di "Expedition Antarctica", un documentario che segue i ricercatori attraverso il freddo pungente del continente meridionale, pubblicato il mese scorso su YouTube. Per vedere il pesce in questione: 14:30.



"Ecco perché sono venuto in Antartide, per vedere cose del genere", ha detto Stewart nel film.



Nonostante il suo corpo gelatinoso, che sembra trasparente, gommoso e sottile, questa lumaca può vivere fino a una profondità di almeno 700 metri, in base a quello che conosciamo oggi.



Sono stati trovati oltre 400 tipi di lumache ma innumerevoli altre rimangono prive di documentazione. Qualsiasi temperatura superiore ai 5 gradi Celsius è troppo calda per questi pesci ghiacciati, ha affermato Stewart. Questo è in parte il motivo per cui rimangono così misteriosi.



Nel corso degli anni, gli scienziati hanno continuato a scoprire diversi cugini della lumaca, tra cui la lumaca dalle ali blu che è stata trovata nel 2017 e la lumaca rosa che è stata soprannominata la lumaca di Mariana a causa della sua casa, nella famosa fossa cavernosa delle profondità marine nell'Oceano Pacifico occidentale.



Il pesce lumaca di Stewart ha una sua stranezza; accanto ai suoi enormi occhi, che assomigliano un po' a un pesce rosso, possiede una cresta più dura di tessuto lungo le pinne, con segni insoliti.



"Quel modello di colore è qualcosa che non avevo mai visto prima", ha detto.