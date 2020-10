Nuova specie di pipistrello è stata trovata nella cantina di un castello del XIV secolo

Nuove specie di creature vengono scoperte giorno dopo giorno sulla Terra. In Polonia, ad esempio, dopo che un team di scienziati ha trascorso ben cinque anni esplorando le rovine, le cantine e le grotte della regione meridionale della Pogórze Rożnowskie, è stata scoperta una nuova specie di pipistrello non presente nel paese.

Questa è la ventisettesima specie di pipistrello scoperta in Polonia, il miniottero comune (o miniottero di Schreibers), più comunemente visto nella regione mediterranea. Il professor Krzysztof Piksa e Wojciech J. Gubała hanno incontrato per la prima volta la creatura nel 2015. Il pipistrello (una femmina in letargo) è stata avvistata appesa al soffitto della cantina di pietra del castello di Rożnów.

Descrivendo l'esemplare, Piksa e Gubała hanno scritto: "La colorazione del pelo della femmina catturata era bruno-grigiastro sul lato dorsale, e leggermente più chiara e grigia sul lato ventrale. Il pipistrello aveva un muso molto corto e una fronte gobba. Continuano: "le orecchie erano molto corte e triangolari, non sporgevano oltre la sommità della testa. Le ali erano molto lunghe e strette a riposo, il terzo e il quarto dito erano piegati verso l'interno nell'articolazione tra la prima e la seconda falange."

Il castello apparteneva a Zawisza Czarny, un leggendario cavaliere che combatté nella battaglia di Grunewald e rappresentò la Polonia durante il Concilio di Costanza. Perché hanno impiegato cinque anni? Dopo il primo avvistamento gli esperti hanno trascorso tutto il tempo per confermare che non si trattava di un caso isolato.

Recentemente sul pipistrello se ne sono dette di tutti i colori, ma non è così cattivo come sembra.