Il nome di questa nuova specie di serpente è stato preso da un personaggio di Harry Potter

Un serpente recentemente scoperto nelle foreste del nord-est dell'India è stato chiamato come il personaggio del famosissimo best seller di J. K. Rowling, Harry Potter. Il nome, come molti fan potranno immaginare, riguarda la casata dei Serpeverde e, nello specifico, il suo fondatore: Salazar Serpeverde.

Il serpente, infatti, è stato chiamato Trimeresurus salazar. La creatura è la seconda vipera scoperta recentemente nelle foreste dell'Arunachal Pradesh, un luogo pieno di biodiversità ai piedi dell'Himalaya orientale. Il "ritardo" della scoperta di questa nuova specie non è da ricercare solo nella poca conoscenza di questa zona, ma anche dal fatto che questi animali si assomigliano moltissimo, il che significa che la diversità delle specie può essere trascurata.

La T. salazar, scrivono i ricercatori, è molto simile alla T. septentrionalis, T. insularis e T. albolabris. Solamente quando vengono osservate da vicino ci sono alcune differenze chiave, tra cui il numero di denti e la forma dell'emipene (una delle due parti degli organi riproduttivi di un esemplare maschio). Dopo che il team ha raccolto e analizzato il DNA del serpente, infatti, ha confermato l'unicità della nuova scoperta.

Non si tratta dell'unico nome ispirato al famosissimo romanzo della Rowling: una vespa descritta nel 2014 è stata nominata Ampulex dementor (Ampulex Dissennatore) e un ragno descritto nel 2016 è stato chiamato Eriovixia gryffindori. Gli studi nell'area dell'India continuano: "le futuri indagini dedicate condotte nell'India nord-orientale aiuteranno a documentare la biodiversità, che è minacciata da numerose attività di sviluppo che includono progetti di ampliamento della strada, agricoltura e idroelettrici", scrivono infine i ricercatori nel loro articolo.