Nuova specie di serpente scoperta in Perù prende il nome da Harrison Ford

Nel Parco Nazionale Otishi in Perù, gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente: una nuova specie di serpente sottile. Cosa rende questa scoperta ancora più intrigante? Il serpente è stato battezzato "Tachymenoides harrisonfordi", in onore dell'attore e ambientalista Harrison Ford.

Sì, avete capito bene, il leggendario interprete di Indiana Jones, noto per la sua avversione cinematografica ai serpenti, ora ha un serpente che porta il suo nome. Ford, con il suo tipico senso dell'umorismo, ha commentato: "Questi scienziati continuano a dare il mio nome a creature che spaventano i bambini. Non capisco. Io trascorro il mio tempo libero a fare ricami. Canto ninne nanne alle mie piante di basilico affinché non temano la notte".

Dietro questa dichiarazione scherzosa, c'è un messaggio profondo. Ford sottolinea l'importanza della scoperta come un promemoria dell'immensità del nostro mondo naturale e della nostra piccola presenza al suo interno. L'attore, che è anche Vicepresidente di Conservation International, è stato onorato per il suo impegno pluriennale nella difesa dell'ambiente.

La nuova specie, dal colore giallo-marrone con macchie nere e un ventre nero, è stata trovata in una palude e, nonostante l'aspetto, è innocua per gli esseri umani. La ricerca, tuttavia, non è stata priva di pericoli. Il team ha dovuto affrontare la minaccia dei narcotrafficanti, svegliandosi con droni che volteggiavano sopra di loro e trovando impronte fresche vicino al loro campo (alle volte, figuratevi, brutti ceffi simili spaventano persino le tribù dell'Amazzonia).

Nonostante le sfide, il Dr. Edgar Lehr, che ha guidato l'espansione, ha affermato che scoprire nuove specie, come il serpente di Harrison Ford, vale sempre la pena.