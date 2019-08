Una nuova specie di tarantola dalle zampe blu è stata scoperta in Sri Lanka

Una notizia che, molto probabilmente, non renderà felici gli aracnofobici, ma in Sri Lanka è stata trovata una nuova specie di tarantola. Le femmine di questa nuova specie hanno le zampe color turchese, mentre i maschi sono marroni.

Questi ragni, lunghi fino a 13 centimetri, vivono in tane tubolari e foderate di seta, sono veloci, aggressivi e catturano qualsiasi sfortunato insetto che osa avvicinarsi troppo alle loro abitazioni sotterranee.

Sono i loro colori accessi ad aver attirato l'attenzione del biologo Ranil Nanayakkara, che ha poi classificato, per la prima volta, le creature chiamate Chilobrachys jonitriantisvansicklei. "Quando li abbiamo visti per la prima volta ero sbalordito, senza parole", dice Nanayakkara riferendosi alle femmine della specie. "I maschi sono invece più piccoli e hanno un colore marrone".

Il C. jonitriantisvansicklei è solo la seconda specie del genere Chilobrachys trovato nello Sri Lanka. Il primo, un aracnide chiamato C. nitelus, fu identificato ben 126 anni fa. La scoperta evidenzia la ricca diversità della fauna selvatica del paese che, molto probabilmente, ospita decine di specie di ragni non ancora identificate.

Sebbene il paese sia uno scrigno di biodiversità, solo una parte delle sue ricchezze sono state attentamente studiate dall'indipendenza nel 1948, afferma Suresh Benjamin dello Sri Lanka’s National Institute of Fundamental Studies (non coinvolto nello studio).

Delle 593 specie identificate sull'isola, 108 sono state descritte solamente negli ultimi 20 anni e l’unica guida agli aracnidi dello Sri Lanka è stata pubblicata più di 100 anni fa. Prossimamente, secondo Benjamin, usciranno molte più notizie sui ragni del paese.