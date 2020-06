Nuova speranza: i capelli grigi possono riguadagnare il loro colore originale

L'invecchiamento spaventa a tutti. Qual è il primo segno di questo - inevitabile - evento? L'ingrigimento dei capelli, che può verificarsi anche in condizioni di stress. Tuttavia c'è una buona notizia: questo processo non è necessariamente permanente e i capelli bianchi possono ritrovare il colore originare quando i livelli di stress sono bassi.

In un nuovo studio, gli autori hanno raccolto dei capelli da 14 persone di varie etnie, cercando specificatamente il grigio alla radice, ma con le punte colorate. Con loro stupore, gli scienziati scoprirono che numerosi capelli diventavano meno grigi verso la radice, suggerendo che in qualche modo stavano riguadagnando il loro colore originale.

Effettuando un'analisi dei campioni raccolti al fine di accertare i diversi profili proteici dei capelli grigi e colorati, i risultati hanno mostrato che i capelli grigi contenevano un gran numero di proteine ​ normalmente coinvolte nel metabolismo energetico. Molte di queste proteine ​​sono anche note per essere sovraregolate in risposta allo stress e sono state associate a varie altre caratteristiche legate all'età come la degradazione del DNA.

Molti di questi effetti possono essere annullati da cambiamenti nello stile di vita, come l'esercizio fisico regolare o il passaggio a una dieta più sana. Così, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di raccontare gli episodi più stressanti dei loro ultimi 12 mesi, sospettando che potesse avere un ruolo primario nell'ingrigimento dei capelli.

I risultati hanno mostrato che il ritorno del colore è sempre stato correlato a periodi di stress particolarmente bassi: i capelli crescono a una velocità di circa un centimetro, il campione di capello di una donna comprendeva una fascia di grigio che misurava 2 centimetri, che si è scoperto essere attribuito a un periodo di forte stress durato due mesi. Un altro partecipante ha riacquistato il colore originale dei suoi capelli durante una vacanza di due settimane.

I ricercatori hanno scoperto che un capello può diventare completamente grigio o subire una completa inversione de processo in soli 3.7 giorni, sebbene in media occorrano circa tre mesi perché avvengano questi cambiamenti. Il team ha esaminato solo i singoli capelli, e non un'intera testa. Secondo loro, però, "l'invecchiamento umano non è un processo biologico lineare e irreversibile e può, almeno in parte, essere interrotto o addirittura invertito".