Nuova speranza per la perdita di capelli: farmaco orale ripristina 80% dei capelli persi

L'alopecia areata, una condizione autoimmune che provoca una grave perdita di capelli, potrebbe essere reversibile in alcuni pazienti grazie a un nuovo farmaco orale. Ci racconta i dettagli di ciò un recente studio clinico che ha mostrato risultati così promettenti che la FDA ha appena approvato il suo uso per i pazienti di 12 anni e più anziani.

La condizione si manifesta con la perdita di capelli sul cuoio capelluto, sul viso o sul corpo, a causa di un attacco del sistema immunitario ai follicoli piliferi del paziente. Nonostante la maggior parte di loro sia in buona salute, la perdita di capelli può avere gravi impatti mentali ed emotivi. Alcuni con forme gravi, addirittura, perdono le ciglia, le sopracciglia e tutti gli altri peli del corpo.

Nei trial clinici di fase due e tre, il medicinale ha invertito fino all'80% della perdita di capelli sul cuoio capelluto per quasi un quarto di tutti i pazienti, dimostrandosi uno dei pochi trattamenti per l'alopecia grave ben tollerato da un numero significativo di persone (anche un trattamento con cellule staminali aveva dato speranze).

Il modo esatto in cui farmaco inverte la perdita di capelli e promuove la crescita dei capelli è ancora in parte sconosciuto, ma nei modelli di topo e negli studi di biopsia del cuoio capelluto, sembra attenuare la risposta immunitaria iperattiva del corpo. Agendo come un inibitore dell'enzima, la sostanza impedisce alle cellule immunitarie di avviare un particolare percorso di segnalazione che può causare infiammazione nel follicolo pilifero.

Questo è un passo avanti significativo nella lotta contro l'alopecia, una condizione che ha impatti profondi sulla vita di molte persone.