Nuova sperimentazione su un vaccino per il COVID-19 mostra risultati positivi

Attualmente, i ricercatori sono alla ricerca di un vaccino per sconfiggere definitivamente la pandemia portata dal nuovo coronavirus. Ad annunciare risultati positivi sono la BioNTech della Germania e il colosso farmaceutico statunitense Pfizer, che stanno lavorando a un progetto congiunto per trovare un vaccino.

Conosciuto come BNT162b1, quest'ultimo produce risposte anticorpali pari o superiori ai livelli osservati in qualsiasi siero (il sangue proveniente dalle persone che si sono riprese) a dosi relativamente basse, secondo Ugur Sahin, CEO di BioNTech. I dati preliminari provengono da un cosiddetto studio di fase 1/2 che mirava a dimostrare che il vaccino non è tossico e innesca una risposta del sistema immunitario per "addestrare" il corpo a combattere il virus.

Nel dettaglio, 45 persone - di età compresa tra 18 e 55 anni - hanno preso parte allo studio. La maggior parte di loro ha ricevuto due dosi, a distanza di 21 giorni, del vaccino o di un placebo. Un numero relativamente alto di partecipanti ha sviluppato la febbre dopo la seconda dose, secondo uno studio caricato sul sito di pre-pubblicazione medrxiv.org. Non si tratta di un risultato inaspettato e non viene neanche considerato un ostacolo.

Attualmente, per un totale di 23 vaccini contro il COVID-19 sono stati avviati studi clinici sull'uomo, afferma la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Molti di loro sono già passati alla fase due o alla fase tre; un vaccino creato dalla società biotecnologica statunitense Moderna e uno dall'Università di Oxford, in collaborazione con AstraZeneca, sono tra quelli che sono nelle fasi più avanzate di sviluppo, insieme a diversi progetti cinesi.