Una nuova spettacolare foto di Marte insieme all'ombra di Perseverance

Dopo l'atterraggio del rover della NASA Perseverance, avvenuto alla fine del mese scorso, il veicolo spaziale non ha sicuramente perso del tempo e si è messo subito al lavoro. Sono molteplici le immagini che ci sono già arrivate dal Pianeta Rosso, e l'ultima ci mostra qualcosa che raramente viene vista: l'ombra del mezzo.

Attualmente Perseverance (che nasconde tantissimi messaggi segreti) ha percorso circa 70 metri su Marte. La sua ultima camminata non è servita per scovare vita sul Pianeta Rosso, ma per trovare invece una potenziale zona di volo per Ingenuity; l'elicottero che si trova montato sulla "pancia" del rover.

Il primo obiettivo della missione Mars 2020 - costata 2,7 miliardi di dollari -, infatti, è quello di far prendere il volo al piccolo elicottero, che diventerà il primo velivolo a volare su un altro pianeta. Se l'impresa dovesse avere successo, la NASA penserà ad altre missioni simili in futuro. Dopo che Ingenuity avrà terminato i suoi voli di dimostrazione, Perseverance inizierà seriamente il suo lavoro scientifico e di raccolta di campioni.

L'obiettivo ultimo del rover? Ovviamente trovare i resti della vita passata che esisteva, molto probabilmente, un tempo su Marte. Per farlo, il mezzo dell'agenzia spaziale americana ha a disposizione dei veri e propri strumenti che possono considerare ultratecnologici e, per molti aspetti, perfino rivoluzionari.