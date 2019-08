Al via la nuova stagione su DAZN: gli appuntamenti del weekend

Dopo la presentazione della nuova offerta sportiva di qualche giorno fa, inizia ufficialmente su DAZN la nuova stagione sportiva 19/20, con qualche settimana di anticipo rispetto al via del campionato di Serie A. Vediamo gli appuntamenti del weekend.

Si parte oggi, Sabato 3 Agosto, alle 13:30 con la Supercoppa di Francia tra Paris Saint Germain e Rennes.

Domani, Domenica 4 Agosto, invece, alle ore 16:00 sarà la volta della Community Shield inglese, che assegnerà il primo trofeo del campionato più seguito al mondo. Di fronte si troveranno i campioni d'Europa di Jurgen Klopp, il Liverpool, ed il Manchester City di Pep Guardiola.

Un weekend che ci permetterà di riassaporare il profumo di calcio in compagnia di campioni come Kylian Mbappè, Momo Salah ed il Kun Aguero, che dalle prossime settimane torneranno a sfidarsi settimanalmente nelle partite di campionato.

DAZN, ricordiamo, trasmetterà a partire dal 9 Agosto in diretta ed in esclusiva tutti i match del campionato francese, ma nella newsletter inviata agli abbonati ha anche annunciato l'arrivo di The Making Of, uno show originale che ci permetterà di rivivere insieme a "Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e al leggendario allenatore José Mourinho, le partite che li hanno resi delle icone del calcio mondiale. La serie di nove episodi racconta in modo coinvolgente e approfondito, le partite che, hanno segnato la loro carriera".

Dal 2 Agosto su DAZN hanno fatto il loro debutto i canali di Eurosport.