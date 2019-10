Una nuova startup consente di vendere il proprio DNA online

Una nuova startup attiva nel settore delle biotecnologie ha creato Genomelink, una piattaforma web gratuita che consente agli utenti di caricare il proprio DNA grezzo per scoprire di più sui tratti genetici, ed ottenere informazioni sulla nutrizione, fitness, personalità e capacità cognitive.

Il tutto è possibile grazie alla collaborazione con alcune società specializzate in test del DNA come AncestryDNA e 23andMe. Forbes riporta che più di 26 milioni di persone avrebbero già venduto il proprio DNA, per contribuire attivamente alla ricerca.

Questo sistema potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone controllano i loro dati personali sul DNA, ed è destinato a trasformare l'industria medica in quanto in teoria dovrebbe consentire ai ricercatori di scoprire nuovi farmaci, trattamenti e cure per le malattie.

Tomo Takano, il fondatore della startup, ha precisato che in cambio dell'upload delle proprie informazione genetiche gli utenti vengono ricompensati con dati relativi ai rischi di incappare in malattie, il che ha spinto molti a non effettuare il test per paura di ricevere notizie negative. Il CEO però sostiene che se ci si sofferma solo su tratti come l'alimentazione, la forma fisica e la personalità si possono ottenere delle informazioni entusiasmanti ed educative.

E' chiaro però che l'aspetto principale su cui si sta soffermando la startup è quello relativo alla ricerca di malattie e disturbi rari che sono ancora senza cura. "Vogliamo utilizzare i dati del DNA per ricercare e studiare disturbi comuni come eczema, psoriasi, diabete e condizioni potenzialmente pericolose per la salute mentale, oltre che malattie rare come la distrofia muscolare" si legge in una dichiarazione.

I dati vengono trattati per lo più dai medici, che danno ai pazienti delle preziose informazioni per migliorare lo stile di vita.

Il funzionamento è radicalmente diverso rispetto alla vendita di organi su Facebook.