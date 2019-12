Abbiamo una nuova stima della massa della Via Lattea: 890 miliardi di masse solari

Un gruppo di ricercatori ha studiato un nuovo metodo, molto sofisticato, per calcolare la massa della Via Lattea. I loro sforzi e i loro risultati sono stati pubblicati su arXiv, in un nuovo articolo in attesa di essere pubblicato.

Negli scorsi giorni vi avevamo parlato di un metodo per stimare l'età della Via Lattea, oggi invece vi parliamo di un metodo per calcolare la sua massa.

Una ricerca precedente aveva stimato il diametro della nostra galassia: circa 256.000 anni luce. In questo nuovo studio, i ricercatori hanno stimato la massa, trovando un valore pari a 890 miliardi di masse solari.

Una volta trovato il diametro della galassia, non è facile determinare la sua forma e la sua massa, sopratutto perché cerchiamo di misurarla dal suo interno. Non possiamo vederne la gran parte perché è oscurata dal gas interstellare. Per ovviare a questi problemi, i ricercatori hanno cercato un modo diverso per mappare la galassia.

Per riuscire a ottenere una stima della massa della galassia, gli scienziati hanno utilizzato dati provenienti da molteplici fonti, come il satellite Gaia per le stelle al centro, per creare un modello basato sulla massa. I dati hanno fornito informazioni su come le stelle, il gas e altri materiali si muovono all'interno della Via Lattea. Il team ha utilizzato queste informazioni per costruire la loro "curva di rotazione". Poiché la galassia non ruota in maniera uniforme, i ricercatori hanno dovuto costruire questa curva per comprendere meglio le distanze tra i corpi celesti.

La forza centrifuga può bilanciare la forza gravitazionale, permettendo di ottenere informazioni sulla loro massa. Questo equilibrio è quello che impedisce alle stelle di essere catturate dal buco nero al centro della galassia, o di fuggire nello spazio. Può essere utilizzata per calcolare la massa dei corpi celesti. I fisici hanno calcolato lo stato di equilibrio tra gli oggetti nella galassia e hanno calcolato le loro masse. I ricercatori hanno dovuto tenere conto della materia oscura, che studi precedenti hanno stimato essere circa il 93% del totale. Il team ha concluso che le loro stime sono in linea con i risultati di altre ricerche, questo li ha resi più sicuri del loro metodo e sperano di poterlo applicare anche in altre situazioni.