Nuova stretta del Governo USA contro i prodotti Huawei e ZTE: vietata vendita ed import

L’amministrazione Biden nella giornata di ieri ha annunciato una nuova stretta nei confronti dei prodotti di alcune società cinesi come Huawei e ZTE.

Come riferito da Reuters, il Dipartimento di Commercio ha imposto il divieto e l’import di nuovi prodotti venduti da varie società tecnologiche cinesi, tra cui figurano Huawei e ZTE, citando “motivi di sicurezza nazionale”. Non si tratta della prima stretta decisa dal Governo americano, ed anche l’amministrazione di Donald Trump aveva portato avanti una pesante battaglia contro Huawei.

Il timore è che il Governo Cinese, sfruttando la sua influenza sulle aziende locali, possa spiare gli utenti americani utilizzando le apparecchiature di telecomunicazione prodotte da queste ultime.

Proprio quest’ultimo punto è stato spiegato dalla presidente dell’agenzia governativa americana che si occupa delle teleocomunicazioni, Jessica Rosenworcel, secondo cui “queste nuove regole proteggeranno gli americani da minacce alla sicurezza nazionale legate al settore delle telecomunicazioni”.

Tra le altre società interessate da questo nuovo ban figurano Dahua Technology Co, un produttore cinese di apparecchiature di sorveglianza, Hangzhou Hikvision Digital Technology (che opera nello stesso settore) e Hytera Communications Corp che opera nel settore delle telecomunicazioni.

Huawei, interpellata da Reuters, si è rifiutata di commentare. ZTE, Dahua, Hytera e l’ambasciata cinese a Washington non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Dura invece la reazione di Hikvision, secondo cui “questa decisione della FCC non farà nulla per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ma farà molto per rendere più dannoso e più costoso per le piccole imprese statunitensi, le autorità locali, i distretti scolastici e i singoli consumatori proteggere se stessi, le loro case, aziende e proprietà”.