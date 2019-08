Una nuova struttura dell'oro scoperta in condizioni estreme

L'oro è un materiale estremamente importante per gli esperimenti ad alta pressione. Quando viene compresso lentamente a temperatura ambiente (nell'ordine dei secondi fino a minuti), l'oro acquisisce una struttura cubica a facce centrate (fcc) con pressioni fino a tre volte quelle del centro della Terra.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che quando l'oro (un fungo lo cerca per indossarlo) viene compresso rapidamente, nell'ordine dei nanosecondi, l'aumento di pressione e temperatura cambia completamente la struttura cristallina. Si trasforma in una struttura cristallina più aperta rispetto alla struttura fcc, chiamata reticolo cubico a corpo centrato (ccn) .



"Abbiamo scoperto una nuova struttura dell'oro che esiste in condizioni estreme, due terzi della pressione rilevata al centro della Terra", ha dichiarato l'autore principale Richard Briggs. "La nuova struttura in realtà ha un imballaggio meno efficiente a pressioni più elevate rispetto alla struttura di partenza, il che è stato sorprendente considerando la grande quantità di previsioni teoriche che puntavano a strutture più fitte".



Il team ha scoperto che la struttura dell'oro (pare che sulla terra sia molto piú abbondante che sulla luna) ha iniziato a cambiare ad una pressione di 220 GPa (2,2 milioni di volte la pressione atmosferica della Terra) e ha iniziato a sciogliersi quando compresso oltre i 250 GPa.



"L'osservazione dell'oro liquido a 330 GPa è sorprendente", ha detto Briggs. "Questa è la pressione al centro della Terra ed è molto superiore rispetto alle precedenti misurazioni di oro liquido ad alta pressione".



La transizione dalla struttura fcc a bcc è forse una delle transizioni di fase più studiate a causa della sua importanza nella produzione di acciaio, dove temperature elevate o sollecitazioni causano un cambiamento nella struttura. Tuttavia, non è noto quale sia il meccanismo responsabile. I risultati del team di ricerca mostrano che l'oro subisce la stessa transizione di fase prima di sciogliersi, in conseguenza della pressione e della temperatura. Futuri esperimenti incentrati su questo meccanismo potranno aiutare a chiarire i dettagli chiave di questa importante transizione utile alla produzione di acciai forti.