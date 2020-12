Questa nuova super colla, quando si deve dissolvere, si trasforma in gas

Una nuova e innovativa super-colla, creata da un team di ricercatori, faciliterà in futuro la produzione di semiconduttori e lo sviluppo di farmaci. Non sarà quindi utilizzata per evitare di incollarsi tutte le mani, ma promette di essere davvero utile per delle applicazioni industriali. Vediamo come.

Un gruppo di ricercatori del Dartmouth College è riuscito a creare un collante abbastanza potente che può essere trasformato facilmente in un gas. "Questo adesivo temporaneo funziona in modo completamente diverso rispetto ad altri adesivi", afferma in una dichiarazione Katherine Mirica, assistente professore di chimica a Dartmouth.

Per la nuova invenzione vengono utilizzati dei solidi molecolari, una classe di materiali adesivi che esistono come cristalli e possono passare direttamente da un solido a un gas senza passare attraverso una fase liquida. Per rimuovere questo nuovo tipo di colla è sufficiente riscaldarla in un ambiente sottovuoto.

Il lavoro dell'istituto, infatti, è stato il primo - a detta loro - ad identificare questa proprietà dei solidi molecolari. Nella nuova ricerca gli esperti hanno identificato più candidati nell'elenco della classe di molecole che possono essere utilizzate per realizzare queste innovative super colle. "Identificare più materiali con cui lavorare è importante perché offre strategie di progettazione estese per unire insieme le superfici", continua nella dichiarazione Nicholas Blelloch, dottorando del Dartmouth College e primo autore dell'articolo.

