Nuova tecnica per estrarre oro dai rifiuti elettronici promette di far fare una fortuna

Un team di ricercatori della ETH di Zurigo ha aperto la strada a una nuova era del riciclo. Immaginate di trasformare i dispositivi obsoleti, che ingombrano cassetti e discariche, in fonti di ricchezza: questa non è più una fantasia grazie alla scoperta di un metodo innovativo per estrarre oro dall'elettronica di scarto.

Utilizzando un sottoprodotto dell'industria alimentare, specificamente derivato dalla produzione del formaggio, gli scienziati hanno dimostrato come sia possibile non solo ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti elettronici ma anche realizzare un profitto notevole (a proposito, ma il giallo metallo potrà mai finire sulla Terra?).

Per ogni dollaro investito nel processo, è possibile ottenere fino a cinquanta dollari in oro, promettendo di trasformare il riciclo in una vera e propria miniera d'oro ecologica. Il cuore di questa tecnica rivoluzionaria risiede nell'uso di spugne di fibrille proteiche, ottenute denaturando le proteine del siero del latte in condizioni acide e ad alte temperature, per attrarre e raccogliere ioni d'oro da soluzioni contenenti componenti elettronici disciolti.

Il risultato? Una pepita d'oro di 450 milligrammi, composto per il 91% da oro e per il resto da rame, ottenuto dal riciclo di "soli" venti vecchie schede madri di computer. Oltre al notevole ritorno economico, il basso costo energetico del processo lo rende estremamente sostenibile, offrendo una soluzione promettente al problema crescente dei rifiuti elettronici, il flusso di scarti solidi in più rapida espansione al mondo.

Con la ricerca di mercati e ulteriori sottoprodotti ricchi di proteine trasformabili in spugne, questo metodo non solo propone un nuovo approccio al riciclo ma promette anche di ridurre significativamente l'impatto ambientale e sanitario dei rifiuti elettronici.