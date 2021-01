Questa nuova tecnica di fototerapia promette bene contro il cancro

Una nuova tecnica di fototerapia - una tecnica curativa basata sull'uso della luce -, secondo quanto riportano i risultati pubblicati sulla rivista Nano, promette di aumentare notevolmente l'efficienza, riducendo anche il dolore, della chemioterapia.

Un gruppo di ricerca del Korea Institute of Science and Technology (KIST), guidati dal Theragnosis Research Center, ha sviluppato un nuovo dispositivo fototerapico mirato al cancro in grado di eliminare le cellule tumorali quasi senza effetti collaterali.

Come funziona questa nuova tecnica? Viene iniettato un fotosensibilizzatore che si concentra intorno alle cellule tumorali. Quest'ultime vengono selettivamente distrutte quando, successivamente, un laser viene sparato nel corpo. In questo modo le cellule cancerogene vengono eliminate quasi senza effetti collaterali.

Senza alcun dubbio, infatti, gli effetti collaterali sono inferiori rispetto alla radio terapia o la chemioterapia, noti per distruggere anche i tessuti sani circostanti. L'unico problema è che il fotosensibilizzatore iniettato può accumularsi nella pelle o negli occhi, creando effetti collaterali legati alla luce. Quindi i destinatari del trattamento dovrebbero probabilmente isolarsi dalla luce, sia naturale che artificiale.

Tuttavia, nella nuova ricerca gli esperti sono riusciti anche a ottimizzare questo aspetto inviando dei segnali precisi al fotosensibilizzatore. Quest'ultimo, infatti, è stato localizzato solo intorno alle cellule maligne. "L'agente fototerapico sviluppato dovrebbe essere utile nella fototerapia futura in quanto consente la fototerapia ripetuta a lungo termine senza tossicità dopo una sola iniezione intorno al cancro fino alla completa rimozione, e ha una formulazione semplice con un singolo componente", ha dichiarato Sehoon Kim del Korea Institute of Science and Technology.