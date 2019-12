Una nuova tecnica permette di datare meglio l'era in cui si è estinto l'Homo erectus

Un studio propone una nuova data per l’estinzione dell’Homo erectus ma pone anche nuove domande su come questo nostro lontano parente si sia estinto.

Ngadong è una località ben precisa e famosa che si trova sull'isola di Giava e, per essere più precisi, vicino al fiume Solo. Tra il 1931 e il 1933 in questa zona formata da terrazzi alluvionali sono stati trovati frammenti ossei appartenenti all'Homo erectus ma, per la loro composizione, non erano utilizzabili per la datazione al carbonio. I risultati ottenuti mentre si cercava di datare queste ossa erano inconcludenti e variavano da 23000 a 500000 anni! Tuttavia, la dottoressa Kira Westaway dell’Università di Macquarie e il dottor Michael Westaway dell’Università del Queensland hanno proposto di datare lo strato di roccia in cui le ossa sono state trovate assumendo che i reperti fossili, nel corso del tempo, difficilmente hanno potuto cambiare strato.

Utilizzando questa tecnica, i due scienziati sono arrivati alla conclusione che le ossa risalgano ad un intervallo di tempo di 108000 e 117000 anni fa. Da questo punto di vista, le ossa ritrovate a Ngadong sarebbero le più recenti ossa di Homo erectus mai ritrovate, quindi anche l’ultimo luogo noto dove la specie era presente. Secondo questa datazione è molto improbabile che l’Homo erectus e l’Homo sapiens si siano incontrati perché a separare le due specie passano più di 75000 anni. Da questo punto di vista è difficile pensare che a far estinguere l’Homo erectus sia stato il sapiens, più evoluto e meglio adattato, vincente nella competizione per il cibo, dato che le due specie non si sono mai incontrate.

Altra conseguenza di questa datazione è che la così detta “specie fantasma” che ha lasciato la sua traccia sull’1% del nostro DNA non può appartenere all’H. erectus, estinto prima dell’arrivo dell’H. sapiens, a meno che non sia successo un evento fortuito e particolare che abbia cambiato le carte in tavola. Secondo gli autori, infatti, è possibile che H. erectus si sia incrociato con i Denosovani, presenti in quella regione, ed il risultato di questa unione si sia a sua volta ibridato con H. sapiens. In questo modo, anche se indirettamente, H. erectus ha lasciato una parte della sua eredità nel nostro DNA.