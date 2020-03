Una nuova tecnica di stampa nanometrica in 4D potrebbe essere molto utile in futuro

La stampa 3D è stato un grande passo verso nuove applicazioni in ambito medico, tecnologico e, in futuro, anche spaziale. Dei ricercatori dell'Advanced Science Research Center e della Northwestern University, hanno creato una stampante 4D in grado di costruire superfici che ricreano la complessità delle superfici cellulari.

La tecnologia, dimostrata in un recente articolo pubblicato su Nature Communications, consente agli scienziati di combinare chimica organica, scienza delle superfici e nanolitografia (fabbricazione di strutture su scala nanometrica). A quale scopo? Questa tecnica potrà essere utilizzata in campi come la ricerca di farmaci, nello sviluppo di biosensori e nell'ottica avanzata.

"Abbiamo creato un nuovo strumento per eseguire la chimica organica sulle superfici, e il suo utilizzo e applicazione sono limitati solo dalla fantasia dell'utente e dalla sua conoscenza della chimica organica", afferma uno dei principali protagonisti dello studio Adam Braunschweig. "Prevediamo di utilizzare questo sistema per assemblare cellule sintetiche che consentano ai ricercatori di replicare e comprendere le interazioni che si verificano sulle cellule viventi, il che porterà al rapido sviluppo di medicinali e altre tecnologie bio-ispirate", afferma Daniel Valles, ricercatore coinvolto nello studio.

Nella loro prova, gli scienziati hanno "costruito" una Statua della Libertà di 200 nanometri (visibile in calce all'articolo). In futuro, i ricercatori hanno in programma di continuare lo sviluppo di questa nuova piattaforma di stampa per aumentare la velocità del sistema, ridurre le dimensioni dei pixel e sviluppare nuovi prodotti chimici per aumentare la portata dei materiali che possono essere modellati.